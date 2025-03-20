S7 прекращает продажу билетов на рейсы Москва-Братск из-за роста цен на топливо

Авиакомпания S7 Airlines объявила о временной приостановке продаж билетов на рейсы между Братском и Москвой с вылетом начиная с 15 мая 2025 года, сообщает ТАСС. Причиной стало повышение цены на авиационное топливо в аэропорту Братска на 42% владельцем воздушной гавани.

«Цена авиатоплива стала значительно выше рыночной, что в перспективе приведет к заметному повышению стоимости билетов и снижению спроса на перелеты. Поэтому сейчас продажи билетов на рейсы S7 Airlines между Братском и Москвой, планируемые к выполнению с 15 мая, приостановлены», – говорится в сообщении авиакомпании.

По информации перевозчика, с 2024 года владелец аэропорта Братск отказал ему в хранении собственного топлива, а с марта этого года поднял цену на керосин на 42%.

В связи с этими обстоятельствами губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел переговоры с руководством S7 и Росавиацией, а также обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), чтобы найти решение проблемы. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Направил официальный запрос собственнику аэропорта Братск. Сегодня важно аэропорту и компании оперативно найти оптимальное решение. Безусловно, оно должно быть не только в интересах бизнеса, а прежде всего - в интересах людей. Обсудил ситуацию с руководством Росавиации. Сегодня важно договориться о допуске собственного топлива в аэропорту Братска и оперативно восстановить рейсы. Кроме того, отправил обращение в Федеральную антимонопольную службу о рассмотрении возникшей ситуации. Необходимо проверить экономическую обоснованность цен на топливо у собственника аэропорта, а также проверить его действия на предмет нарушения антимонопольного законодательства», – сообщил губернатор.

Аэропорт Братск функционирует с 1964 года и обладает статусом международного. С марта 2023 года 100% акций аэропорта принадлежат компании «Сибирские Аэропорты».