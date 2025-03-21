Иркутская область вошла в топ самых выгодных направлений для поездок в апреле

Аналитики сервиса Яндекс.Путешествия провели исследование, проанализировав цена на отели, апартаменты и другие объекты размещения, и выявили направления, куда выгоднее всего ехать в апреле. В списке – Иркутская область.

Самыми дешевыми в стране является Саратовская область, где проживание за ночь в среднем стоит 4,2 тысячи рублей, Кировская и Ульяновская области – 4,4 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – 4,5 тысячи рублей, Вологодская область – 4,6 тысячи рублей, Республика Марий Эл – 4,7 тысячи рублей, Красноярский край – 5 тысяч рублей.

Кроме того, в топ-10 вошли Удмуртская Республика и Иркутская область – 5,3 тысячи рублей, Республика Дагестан – 5,5 тысячи рублей.

Чаще всего из Иркутска туристы едут в Москву и Подмосковье – средняя стоимость ночи составляет 8,4 тысячи рублей, а бронировать начинают за 65 дней. Также из региона поездку планируют в Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 6,3 тысячи рублей.