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Предприятия Приангарья вошли в топ-10 мест для промышленного туризма в России и Беларуси

Предприятия из Иркутской области включили в путеводитель по промышленному туризму Беларуси под названием «Две страны, тысяча заводов». Подробности рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

<p>Фото: пресс-служба правительства Иркутской области</p>

Фото: пресс-служба правительства Иркутской области

В список лучших российских предприятий, на которые проводятся профильные экскурсии, включено иркутское предприятие «Азия Мьюзик Компани», которое специализируется на создании акустических систем, кресел для зрительных залов и спортивных арен.

Также в путеводителе в направлении «Молочные реки, промышленные берега» отмечена сыроварня из Иркутского района «Милаша» как перспективное предприятие в сфере промышленного, сельского и экологического туризма.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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