Самозапреты на кредиты: новая мода или необходимость?

Спасут ли самозапреты на кредиты заемщиков?

Иркутская область вошла в число 20 ведущих регионов по количеству самозапретов на кредиты. Всего за две недели после запуска нового сервиса через портал Госуслуги около 93 тысяч жителей Приангарья решили ограничить себя в кредитах. Интересную статистику приводит «Выберу.ру»: 21% граждан, оформивших самозапрет, планируют его снять, из них 74% были удивлены тем, что ограничение распространяется и на кредитные карты, которые они собирались оформить. О нюансах новой инициативы, её влиянии на рынок кредитования и важности для заемщиков мы поговорили с банкирами.

«Это полезно для тех, кто берёт кредиты импульсивно»

Сервис самозапрета поможет усилить контроль за своими финансами и минимизировать риски мошенничества в онлайне, сообщили в пресс-службе ВТБ.

«Чаще всего его будут использовать те, кто хорошо разбирается в финансах и хочет избежать потерь. Также инструмент будет полезен тем, кто обычно берёт кредиты импульсивно. В этом случае установка самозапрета поможет им более осознанно подходить к кредитам, так как придётся заранее подавать заявление на снятие запрета и ждать два дня, пока его снимут».

«Самозапрет не сильно повлияет на рынок кредитования»

«В целом я поддерживаю инициативу по установке добровольного самозапрета на оформление кредитов и займов через портал Госуслуги, — говорит директор Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. – Этот закон предоставляет населению инструмент для более осознанного управления своей кредитной нагрузкой, но главный плюс этой инициативы в том, что человек может защититься от действий мошенников».

Теперь при получении заявки на кредит банк будет обязан запросить в бюро кредитных историй информацию о наличии самозапрета у клиента. Если ограничение установлено, в выдаче кредита откажут.

Наталья Баркова советует заемщикам обратить внимание на сроки снятия самозапрета. «Если заемщику понадобится оформить кредит, то оперативно снять ограничения и выписать себя из отказников не получится. Это произойдёт только через два дня после того, как информация о запрете обновится в кредитной истории. Ещё важно понимать, что самозапрет — это не панацея. Никогда не стоит пренебрегать базовыми мерами предосторожности: не сообщать персональные данные третьим лицам и регулярно контролировать кредитную историю».

Директор РСХБ считает, что введение самозапрета не сильно повлияет на рынок кредитования. «Наоборот, это приведёт к более взвешенному и ответственному подходу при получении кредитов, – говорит Наталья. – Самое важное — он поможет снизить количество мошеннических действий и дополнительно защитит клиентов».

«Самозапрет — лишь одна из форм самодисциплины»

По мнению управляющего Иркутским филиалом Ингосстрах Банка Елены Пластининой, инициатива законодателей своевременна. Она напоминает, что закон, который вступил в силу с 1 марта текущего года, даёт право гражданам устанавливать самозапрет на получение кредитов. Важная деталь — он распространяется на потребительские кредиты и кредитные карты, исключение составляют залоговые виды кредитования: ипотека, автокредитование.

Нововведение направлено, прежде всего, на безопасность. По данным Банка России, в 2024 году объём операций без добровольного согласия клиентов увеличился по сравнению с 2023 годом на 74,36%. Самозапрет позволит минимизировать риск выполнения операций с денежными средствами граждан без их ведома.

«Самозапрет на оформление кредитов — лишь одна из форм самодисциплины, которая помогает человеку быть организованным и осторожным с точки зрения подходов к финансовой нагрузке, — подчеркивает Елена Пластинина. – Как и оформление кредита, это всегда осознанный выбор со стороны заемщика – как с точки зрения необходимости в нём, так и с точки зрения анализа источников возврата. Любой банк заинтересован в формировании качественного кредитного портфеля».

«Наш приоритет — защита клиентов от мошенников»

«Дальневосточный банк глубоко заинтересован в защите клиентов от мошеннических действий, — отметил Сергей Жарый, директор ДО 45 АО «Дальневосточный банк» в Иркутске. – Мы уделяем вопросам безопасности самое пристальное внимание и прилагаем все усилия для защиты денежных средств клиентов от возможных угроз, включая мошеннические операции. Именно поэтому мы полностью поддерживаем все законодательные инициативы, направленные на усиление безопасности».

Эксперт подтверждает: возможность установить самозапрет на кредиты не окажет значительного влияния на объёмы кредитования. Это осознанный и добровольный шаг человека, который стремится защититься от мошеннических действий и не планирует использовать заёмные средства банка в ближайшее время.

«Поскольку норма только начала действовать, делать какие-то глобальные выводы пока рано. Однако мы надеемся, что этот механизм существенно снизит количество жертв финансовых мошенников», — подытожил Сергей Жарый.