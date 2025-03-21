Forbes поставил ВТБ в топ рейтинга надежности банков

Как отмечает Forbes, в 2024 году банк заработал более 551,4 млрд рублей, что стало рекордом для группы. ВТБ – активный игрок на рынке корпоративного кредитования и в ВЭД, один из крупнейших розничных банков России.

Первое место в рейтинге занял Сбер, второе за ВТБ. Далее следует Райффайзенбанк, Ситибанк, Юникредит Банк.

«2024 год был первым годом нашей трехлетней стратегии, и группа ВТБ перевыполнила показатели стратегии не только по прибыли, но и по количеству активных розничных клиентов, число которых выросло на рекордные 5,2 миллиона, превысив 24,5 миллионов человек. Результаты 2024 года создают прочную основу для развития бизнеса в текущем 2025 году, в течение которого будет сохраняться сложная для банков операционная среда, и для исполнения стратегической цели по суммарной прибыли за 2024 и 2025 годы», – сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

Forbes указывает, что в своей стратегии до 2026 года банк запланировал масштабное развитие розничной сети, увеличение объемов расчетов в национальных валютах «дружественных» стран, развитие собственной технологической платформы.

В частности, за прошлый год на отечественные разработки было переведено более 850 тыс. компонентов ИТ-ландшафта ВТБ, относящихся к 760 информационным системам банка. Это 91% целевых информационных систем. Банк выполнил все запланированные на 2024 год цели по задачам импортозамещения. Оставшиеся системы и решения планируется завершить уже в этом году. ВТБ активно тестирует различные российские ИТ-решения, чтобы сформировать отказоустойчивую, технологически независимую от зарубежных решений ИТ-инфраструктуру.