«Такие возможности случаются раз в 10 лет». Константин Тютрин – о фондовом рынке

Тренды не разворачиваются в один день, но нынешние возможности на фондовом рынке – редкость, считает Константин Тютрин, генеральный директор иркутского представительства СОЛИД Брокер. Какие факторы влияют на рынок? Какие риски давят? Не поздно ли покупать акции после 40% роста? Что выбрать консервативным инвесторам? Об этом эксперт рассказал на круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело.

«Цены на квадрат сравнимы с дубайскими»

Говоря о недвижимости, Константин Тютрин подчеркнул, что этот рынок инертен. «По инерции, есть ещё инвесторы, которые покупают квартиры, приходят с чемоданами денег, но, объективно говоря, драйверов для роста на рынке недвижимости нет. Цены на квадратный метр уже можно сравнивать с дубайскими. Куда уж дальше расти?! Я лично не понимаю. Надо, чтобы рынок скорректировался».

Эксперт добавил, что много разговоров идёт про 53 трлн рублей, которые лежат на депозитах. «Есть предположения, что, когда ставки начнут снижаться, вкладчики пойдут в недвижимость. Сомнительно. 95% депозитов в банках – это вклады меньше миллиона рублей. Это не тот клиент, который может купить недвижимость».

«Падение курсов валют повлияет на инфляцию»

Инфляция, по словам Константина Тютрина, будет снижаться, потому что доллар и юань упали за последние пару месяцев на 25%. «Но заметим мы это не сразу. Я считаю, что главный источник инфляции у нас был отчасти доллар, который с 50 рублей вырос за два года на 100%. Старый импорт, завезённый по старым ценам, должен распродаться за 2-3 месяца, а новые товары придут уже со скидками. Мы видим уже сейчас хорошие ценники на китайские автомобили».

Если инфляция пойдёт на спад, Центробанк должен будет приступить к резкому снижению ключевой ставки, чтобы избежать перекосов, убежден Константин. «Есть вероятность, что из-за торговых войн, введённых Дональдом Трампом, доллар и юань упадут ещё ниже. Для инфляции в России – это очень хорошо. Кроме того, курсы валют сейчас падают под воздействием стратегии керри-трейд».

«Сейчас удачный момент для входа в рисковые активы»

Как только в декабре ЦБ взял паузу в повышении ставки, рынок сразу рванул вверх. «Участникам рынка стало понятно, что это пик по ключевой ставке. А пик – это всегда низы фондового рынка и сигнал к росту. Участники рынка этот сигнал интерпретировали правильно – пошёл резкий откуп бумаг».

По мнению Константина Тютрина, сейчас удачный момент для входа именно в рисковые активы, в акции. «ОФЗ мы рассматриваем практически как безрисковый вариант. Тем не менее, доходность по ним больше, чем по банковским депозитам. Что будет, когда ключевую ставку снизят хотя бы один раз? Процессы пойдут агрессивнее. Например, по ОФЗ можно получить порядка 30-50% в течение полутора лет – только за счёт роста «тела» облигации, плюс купон. Поэтому тем инвесторов, кто совсем не готов рисковать, не готов покупать акции из-за высокой волатильности, можно выбрать ОФЗ. На текущий момент это хороший вариант с потенциалом роста, сравнимого с акциями».

«Рынок еще не рос – он только восстановился»

Фондовый рынок ещё практически не рос, считает Константин Тютрин. «Скорее, он восстановил позиции после падения прошлого года, которое, на наш взгляд, было необоснованным. Ситуация в компаниях осталась стабильной, а прибыли и выручки в сырьевом секторе даже увеличились. Мы оказались под влиянием геополитических факторов и роста ключевой ставки. Однако сейчас тренд меняется, и потенциал для роста ещё не исчерпан. Ближайшая цель по индексу Мосбиржи – исторический максимум в 4259 пунктов. Возможно, этот рост произойдёт уже к концу года».

По мнению эксперта, на это влияет множество факторов, в том числе снижение ключевой ставки и низкая база. Но есть и другие. «Множество российских компаний торгуются с мультипликаторами P/E, равными единице. Такие возможности случаются раз в 10 лет, и мы давно такого не видели. База очень низкая. Что ещё влияет? Геополитическая ситуация, мирные переговоры, смягчение санкций. Такой позитив способен толкнуть российский рынок агрессивно вверх, даже выше исторических максимумов в 4500 пунктов в среднесрочной перспективе», – предполагает Константин Тютрин.

Из рисков он выделяет торговые войны и слабое состояние американского рынка, что влечёт за собой падение индексов S&P 500 и NASDAQ. Эксперт также добавляет, что сейчас сложно делать точные прогнозы: события меняются слишком стремительно.

«То Трамп изобилует оптимистичными обещаниями, то через 15 минут делает противоположные заявления. Эти геополитические качели выматывают инвесторов, – говорит Константин Тютрин. – Но ещё раз повторюсь: любая приостановка конфликта или переговоры означают стремительный рост фондового рынка до исторических максимумов и, возможно, даже выше. Если образно говорить, мы ещё не росли, поезд только тронулся. Основной рост – ещё впереди».