Запрет на покупку квартир за наличные предложили ввести в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Украина уже успела нарушить перемирие, в России предложили запретить покупку квартир за наличные, соотечественники назвали идеальный размер пенсии, а Иркутская область вошла в топ выгодных направлений для путешествий. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Немирная Украина

Украина, несмотря на перемирие, совершила атаку на российский энергообъект, сообщили в МИД РФ. «Как дальше американская сторона будет управляться с этим обезумевшим террористическим отребьем, простите меня, – вот это большой вопрос. <…> Вопрос в том, как создатели смогут обуздать свое чудовищное создание», – отметила председатель МИД Мария Захарова.

Идеальная пенсия

Россияне рассказали о пенсии, которую мечтали бы получать. Оказалось, что ее размер зависит от текущих доходов россиян. Большинство жителей с заработком от 200 тыс. рублей считают минимально достаточным уровнем сумму от 45 тыс. рублей, а комфортным – от 100 тыс. рублей. Участники с меньшим доходом готовы согласиться на меньшие суммы: люди, получающие до 30 тыс. руб., согласны на пенсии в 26-35 тыс. рублей, при этом комфортными считают выплаты в 61-100 тыс. рублей.

Запрет на наличные

Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использование наличных при покупке жилья на вторичном рынке. Это необходимо, по мнению авторов инициативы, для защиты людей от мошенников: заметно увеличение числа афер. Основная проблема сделок с физическими деньгами – отсутствие каких-либо следов их передачи. Сейчас 90% обмана при подобных договорах приходится именно на такой способ расчета.

Путешествия с выгодой

Аналитики назвали российские направления, где дешевле всего будут стоить гостиницы в апреле. Самыми выгодными в стране являются Саратовская область, где проживание за ночь в среднем стоит 4,2 тысячи рублей, Кировская и Ульяновская области – 4,4 тысячи рублей, Ханты-Мансийский автономный округ – 4,5 тысячи рублей, Вологодская область – 4,6 тысячи рублей. В топ-10 попала и Иркутская область: тут номер стоит 5,3 тысячи рублей.

Тает лед

Сразу несколько ледовых переправ закрыли в Иркутской области за последние сутки из-за потепления: две в Усть-Кутском районе через реки Турука и Лена, одну – в Катангском районе через реку Мога, а также на остров Ольхон. Пока в Приангарье продолжают работать около 50 зимников.