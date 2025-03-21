Запрет на наличные: как это повлияет на вторичный рынок жилья?

Российский союз участников рынка недвижимости предложил запретить использование наличных средств при покупке жилья на вторичном рынке. Об этом говорится в обращении главы организации Александра Попова, направленном в начале марта в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, Росфинмониторинг и Следственный комитет. РБК ознакомился с копиями писем, их подлинность подтвердил источник, знакомый с содержанием документов.

В аппарате Григоренко и Росфинмониторинге подтвердили получение обращения. Предложение будет рассмотрено в установленном порядке, сообщили в пресс-службе Росфинмониторинга. Рассмотреть его намерены и в аппарате вице-премьера, уточнил его представитель.

Поводом для обращения Союза рынка недвижимости стала информация о росте случаев мошенничества при сделках с жилой недвижимостью в российских регионах, включая Москву.

Из-за мошеннических схем покупатели и продавцы часто теряют и объекты, и деньги. Один из факторов, способствующих таким схемам, — возможность расчетов наличными, подчеркивается в документе.

Основная проблема таких сделок — отсутствие следов передачи денег, то есть исполнения условий договора купли-продажи, поясняют эксперты.

Сейчас, по оценкам Союза, более 10% сделок проходит с использованием наличных (при передаче денег из рук в руки или через банковскую ячейку), рассказал Попов. В 90% случаев мошенничества с недвижимостью используется именно этот способ расчета. Ежегодно потери физических лиц от них составляют 10–20 млрд рублей, подчеркнул он.