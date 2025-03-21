Туристы рассказали, как экстренно эвакуировались с Ольхона: страшно, кругом вода и МЧС

Самую протяженную в Иркутской области переправу, которая связывает материк и остров Ольхон, вчера закрыли. Это связано с потеплением, на фоне которого лед стал стремительно таять. Туристам, которые приехали на автомобилях, пришлось в срочном порядке покидать территорию. Как это было, люди поделились в социальных сетях.

Фото: соцсети Анны Мамаевой

«+15 и прошел дождь. Мы срочно эвакуируемся. Посмотрите, сколько воды! Официальная переправа еще сегодня работает, МЧС-ники дежурят, обязательное условие – ехать с дистанцией. Но посмотрите, какие брызги! Успокаивает, что вода пока только сверху. Но это непередаваемое ощущение. Страшно!», – написала накануне пользователь Мария.

Аналогичными историями поделились и другие россияне. Их удивили большие лужи, образовавшиеся буквально за пару дней. Люди отмечают, что на льду стоит вода, которая появилась не только из-за потепления, но и из-за дождя: при прогулках по нему можно запросто промочить ноги. Несмотря на изменение обстановки, некоторые посетители считают конец марта – апрель идеальным периодом для визита в эти края.

«Ледовая переправа закрылась. На остров можно попасть лишь на хивусе. Не паникуйте! Сейчас на Ольхоне самое идеальное время. чтобы насладиться тишиной и природой! Туристов единицы. <...> Боже, как красиво!» – отметила блогер Анна Мамаева, которая прямо сейчас любуется ольхонскими пейзажами.

В этом году туристический сезон на острове на фоне теплой зимы и резкого мартовского потепления оказался недолгим: переправа работала месяц – с 19 февраля по 20 марта. Для сравнения в 2024-м она функционировала с 16 февраля по 26 марта.