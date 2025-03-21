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Минфин предлагает ввести запрет на добычу золота под видом разведки для борьбы с нелегальным рынком

Минфин России предложил запретить добычу золота под видом геологоразведочных работ, поскольку этой практикой часто злоупотребляют для получения сверхприбыли. Мера направлена на предотвращение попадания нелегального золота на рынок драгметаллов. Соответствующий законопроект опубликован в базе проектов нормативных актов.

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Законопроект предусматривает запрет на отправку добытого при геологоразведке золота на аффинаж (очистку от примесей) до тех пор, пока данные о нём не будут занесены в государственную информационную систему драгоценных металлов и камней (ГИИС ДМДК). Нарушителей планируют штрафовать и ограничивать в использовании недр.

В Минфине пояснили, что недропользователи часто «под видом геологоразведочных работ осуществляют выборочную отработку только богатых участков на бесплатно полученных лицензиях, получая сверхприбыли и избегая уплаты платежей в бюджет, нанося непоправимый вред месторождениям». Оставшиеся «бедные» участки месторождений утрачивают свою ценность и перестают разрабатываться.

«Вводимые обязанности и ограничения сделают рынок ДМДК более прозрачным с точки зрения конкуренции, нивелируя конкурентные преимущества лиц, недобросовестно осуществляющих добычу ДМДК», — заключили в Минфине.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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