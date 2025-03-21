Житель Иркутской области оплатил 1,5 млн рублей долга, чтобы улететь в Грузию

В Иркутской области осудили местного жителя, признав его виновным в незаконной рубке леса. Ему назначили наказание – компенсацию ущерба в 1,5 млн рублей. Подробности сообщает пресс-службе УФССП России по региону.

По данным ведомства, возвращать деньги мужчина не спешил. Чтобы побудить его это сделали, были применены меры: сибиряка лишили права выезда за территорию России.

Поскольку житель Приангарья собирался в Грузию, он решил расплатиться с долгом: в течение нескольких дней он нашел деньги, выплатив нужную сумму ради долгожданного путешествия.