Машина и хивус столкнулись на поверхности Байкала: нефтепродукты разлились на лед

Авария произошла на поверхности Байкала в Ольхонском районе. Машина выехала на лед вне переправы и столкнулась с хивусом. Подробности сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Инцидент случился накануне. От удара на поверхность водоема разлились нефтепродукты. Прокуратура вынесла представление с требованием убрать их.

Пятно было вовремя ликвидировано, в результате чего удалось избежать загрязнения озера. Нарушителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых территориях.