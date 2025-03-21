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Машина и хивус столкнулись на поверхности Байкала: нефтепродукты разлились на лед

Авария произошла на поверхности Байкала в Ольхонском районе. Машина выехала на лед вне переправы и столкнулась с хивусом. Подробности сообщает Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура.

<p>Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура</p>

Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Инцидент случился накануне. От удара на поверхность водоема разлились нефтепродукты. Прокуратура вынесла представление с требованием убрать их.

Пятно было вовремя ликвидировано, в результате чего удалось избежать загрязнения озера. Нарушителя привлекли к административной ответственности за нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых территориях.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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