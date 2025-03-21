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Канал незаконной миграции пресекли в Иркутской области: организатору платили взятки

В городе Тулуне Иркутской области обнаружили канал незаконной миграции. В его организации подозревают сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону.

По версии следствия, женщина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовывала незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации. Обвиняемая систематически лично получала взятки от неофициального работодателя мигрантов за внесение недостоверных сведений в единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета МВД России, а также за снабжение иностранцев соответствующими документами.

 Кроме того, в отношении иностранных граждан не принимались предусмотренные законом меры реагирования в связи с нарушением ими порядка пребывания и миграционного учета в Российской Федерации.

 В настоящее время расследование продолжается.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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