Канал незаконной миграции пресекли в Иркутской области: организатору платили взятки

В городе Тулуне Иркутской области обнаружили канал незаконной миграции. В его организации подозревают сотрудницу полиции, сообщает пресс-служба СУ СКР России по региону.

По версии следствия, женщина, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовывала незаконное пребывание иностранных граждан в Российской Федерации. Обвиняемая систематически лично получала взятки от неофициального работодателя мигрантов за внесение недостоверных сведений в единый информационный ресурс регистрационного и миграционного учета МВД России, а также за снабжение иностранцев соответствующими документами.

Кроме того, в отношении иностранных граждан не принимались предусмотренные законом меры реагирования в связи с нарушением ими порядка пребывания и миграционного учета в Российской Федерации.

В настоящее время расследование продолжается.