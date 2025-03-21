Купить недвижимость через аккредитив удобно и безопасно

По данным аналитического опроса ДОМ РФ решение жилищного вопроса важнее пассивного дохода: 2/3 опрошенных рассматривают недвижимость в первую очередь для личного использования.

В процессе купли-продажи недвижимости риэлтерские услуги играют важную роль, потому что обеспечивают надежную поддержку как для покупателей, так и для продавцов.

Риелторы размещают рекламу недвижимости, проводят показы, консультируют клиентов, оформляют документы, договариваются с продавцами и покупателями, банками по условиям сделки.

«Для ускорения продаж важны быстрые и отлаженные процессы. Когда клиенты уже готовы выйти на сделку важным фактором становится быстрота и отлаженность действий. Проводить расчеты с использованием аккредитива удаленно без визита в банк – лучшее решение для наших клиентов», — Ольга Кулакова, АН «Байкал Инфо».

Аккредитив — это способ оплаты, при котором банк гарантирует продавцу, что он получит деньги за товар или услугу, но только при выполнении всех условий сделки.

Покупатель и продавец договариваются, что расчет будет через аккредитив. Покупатель вносит деньги на специальный счет в банке (или банк выделяет кредит). Банк сообщает продавцу, что деньги зарезервированы и будут выплачены после выполнения условий.

Продавец отправляет товар и предоставляет банку документы, подтверждающие выполнение сделки (например, накладную, счет-фактуру).

Банк проверяет документы и перечисляет деньги продавцу.

Расчет через с помощью аккредитива надежен для всех сторон. Покупатель защищен — деньги не уйдут продавцу, пока он не выполнит условия. Продавец уверен, что получит оплату, если сделает все правильно.

В сделке Сбербанк выступает гарантом, снижая риски мошенничества. С помощью этой формы безналичного расчета можно купить жилую и коммерческую недвижимость, транспорт и оборудование, а также выплачивать дивиденды, оплачивать мировые соглашения и услуги, в том числе по договору подряда и другие сделки.

«Чаще всего наши клиенты используют аккредитивы в сделках с недвижимостью — это более 30% от общего количества оформленных аккредитивов. Еще 20% — это сделки по приобретению автомобилей и оборудования. Оформить аккредитив можно как в офисе банка, так и подать заявку онлайн, воспользовавшись интернет-банком СберБизнес. Проведение расчетов по сделке с использованием аккредитива удаленно без визита в отделение банка, помогает покупателю и продавцу закрыть финансовые и имущественные риски с минимальной потерей времени», — Рушан Сахбиев, председатель Байкальского банка Сбербанка.