Отечественные базовые станции запустили на сети МТС ещё в шести населенных пунктах Приангарья

МТС сообщает о запуске шести базовых станций «ИРТЕЯ» в Иркутской области. В результате высокоскоростной мобильный интернет МТС стал впервые доступен еще примерно пяти тысячам селян.

Базовые станции стандарта 4G российского производства заработали на сети МТС в селе Тараса Боханского района, в поселке Центральный Хазан Зиминского района, поселке Уховский Куйтунского, а также селах Аларь и Гадалей Аларского и Тулунского районов соответственно. Кроме этого, в селе Оса Осинского района, где проживает почти пять тысяч человек, увеличилась зона покрытия LTE.

«Приангарье стало одним из первых регионов, где еще в конце прошлого года были запущены базовые станции LTE российского производства. Отечественное телеком-оборудование компании «ИРТЕЯ», хорошо себя зарекомендовало в реальных условиях. Мы продолжим расширять зону действия сети четвертого поколения по всей Иркутской области и планируем установить в регионе ещё более десятка российских базовых станций», – рассказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

В конце прошлого года МТС первой из операторов запустила в России отечественные базовые станции стандарта LTE. Первые «ИРТЕИ» заработали в Татарстане, Кузбассе и Иркутской области, в частности, в поселке Тарма Братского района, рабочем поселке Михайловка в Черемховском и в селе Сосновка в Усольском районе.