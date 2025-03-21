T2 вышла в Ставропольский край с новым уровнем «Других правил»

T2 запустил сеть под собственным брендом в Ставропольском крае. Уже на старте оператор покрыл сетью города и малые населенные пункты региона, вокзалы, аэропорты, санатории и гостиницы, дороги. Связь доступна 97% населения края, клиенты могут пользоваться технологиями VoLTE и VoWiFi. За два года Т2 построила более 1300 сайтов и 3500 базовых станций, а инвестиции в развитие инфраструктуры составили 7,9 млрд рублей. Жители Ставрополья могут протестировать связь до конца года бесплатно – тарифы включают уникальные продуктовые решения. Это в том числе перенос остатков услуг, честная внутрисеть, возможность продавать и покупать услуги на «Маркете», а также настоящий продуктовый хит – «Вечный номер».

Ставропольский край – первый для компании регион в Северо-Кавказском федеральном округе. С выходом на новый рынок общее число регионов Т2 увеличилось до 70. Оператор представил жителям Ставропольского края инфраструктуру, продукты, обслуживание и цифровые решения в розничной сети на основе концепции «Другие правила. Новый уровень». Т2 знакомит новых клиентов со своей миссией: задавать тренды на рынке мобильной связи, поддерживать стиль жизни абонентов и делать цифровые сервисы доступными в каждом уголке страны.

Оператор предложил жителям региона качественное покрытие и надежную связь. Инвестиции в развитие сети Ставрополья составили 7,9 млрд рублей, на пиках стройки оператор устанавливал по 100 базовых станций в неделю. За два года компания построила более 1300 сайтов – площадок под размещение оборудование, установила 3500 базовых станций и продолжает развивать инфраструктуру. В зоне охвата сети Т2 проживает 97% населения – связь уже доступна во всех городах и в большинстве малых населенных пунктов. В регионе компания обладает лицензиями на работу в стандартах 2G/4G на частотах 800/1800/2100/2300/2600 МГц. Такое сочетание технологий и стандартов обеспечивает оптимальный баланс скорости, покрытия и емкости сети.

На всей территории Ставропольского края уже на запуске работают передовые технологии – VoLTE, которая дает новое качество голосового сервиса, и VoWiFi, позволяющая звонить через сеть WiFi. Техническая дирекция развернула indoor-покрытие на двух важных транспортных узлах: в аэропортах Ставрополя и Минеральных Вод. Сетевая инфраструктура T2 охватывает здания железнодорожных вокзалов, 120 санаториев и гостиниц по всему краю. Цифровыми сервисами оператора могут пользоваться жители небольших сел и поселков, хуторов, аулов, станиц и даже СНТ.

Т2 предложила клиентам бесплатно протестировать связь до конца года. Им доступны все уникальные продуктовые решения компании: несгорающие остатки минут и гигабайтов, безлимитные соцсети и мессенджеры, возможность пользоваться связью при минусе, менять, дарить и продавать интернет-трафик другим абонентам оператора, бесплатные звонки на номера T2 по России, одинаковая стоимость услуг как в домашнем регионе, так и в поездках по стране, честная внутрисеть. Кроме того, компания запустила новый продуктовый хит – «Вечный номер». Сервис позволяет клиенту бесплатно закрепить номер за собой даже при долгом неиспользовании, пока он не откажется от него сам. При этом у жителей Ставрополья есть возможность стать первыми владельцами номера.

Выгодные условия доступны клиентам и при подключении корпоративной связи. В2В-клиенты могут пользоваться продуктами Т2 для бизнеса до конца года всего за 1 рубль, при этом оператор предлагает на корпоративных тарифах основные «фишки» Т2.

Клиент может подключиться к услугам там, где ему комфортно: в салоне, в точках продаж партнеров, онлайн через сайт Т2, посредством заказа SIM-карты на дом или в пункт самовывоза в салоне. Дополнительно клиенты получают возможность приобрести SIM-карту на всех популярных маркетплейсах и активировать ее самостоятельно.

При этом компания делает ставку на цифровые каналы, что позволяет пользователям максимально быстро, безопасно и удобно подключиться к сети оператора. Именно на них приходится примерно 10% продаж. С 3 марта Т2 собирала от будущих абонентов предзаказы на подключение к сети. С 10:00 20 марта активация доставленных SIM-карт стала доступна в приложении Т2, завершить ее можно дистанционно или в салоне связи.

Т2 открыла продажи в 686 населенных пунктах Ставропольского края. Розничная сеть охватывает 78 монобрендовых салонов и почти 3000 торговых партнерских точек. В регионе компания сотрудничает с самыми сильными игроками розничного бизнеса: «Почтой России», «М.Видео», «Лентой», «Эльдорадо» и другими.

«Ставропольский край – стратегический важный регион для нас. Это территория с колоссальным туристическим потенциалом, транспортный хаб, край, где активно реализуется программа устранения цифрового неравенства. За два года подготовки к запуску мы инвестировали в инфраструктуру 7,9 млрд рублей, фокусируясь не только на городах и деловых районах, но и станицах, хуторах, дачных поселках и местах отдыха. Наши продуктовые сервисы поддерживают интересы абонентов и созданы с заботой о них. Эти услуги не могут не найти отклик у пользователей с цифровым образом жизни и тех, кто ценит выгоду. Наконец, одно из ключевых конкурентных преимуществ Т2 – высокий уровень сервиса, который отличает работа не по скриптам и персональный подход операторов поддержки. Надеемся, что миссия и ценности Т2, новый уровень во всем, что мы делаем, позволит завоевать сердца жителей Ставрополья и стать для них любимым оператором мобильных услуг», – Антон Годовиков, генеральный директор Т2.

«Появление нового игрока на телеком-рынке Ставрополья важно для региона в контексте цифровой трансформации. Мы ожидаем, что это качественно повлияет на сферу услуг связи в крае: усилит конкуренцию, расширит цифровые возможности наших граждан и увеличит темпы строительства сетевой инфраструктуры. Эти факторы отвечают нашей главной задаче – сделать так, чтобы качественные мобильные сервисы были доступны каждому жителю края как в крупных городах, так и в малых населенных пунктах. Уверен, что T2 примет в этом процессе активное участие и внесет значительный вклад в развитие телекоммуникационной сферы региона», – Иван Ковалев, министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края.

«Мы проделали в Ставропольском крае действительно грандиозную работу: уже на старте развернули эталонную сеть, доступную 97% жителей региона. Т2 выходит на рынок с полной уверенностью, что ставропольцы получат услуги высокого качества и по достоинству оценят новый уровень связи «по другим правилам». Кроме того, мы подготовили уникальное предложение для всех жителей края – возможность тестировать нашу мобильную связь до конца 2025 года бесплатно», – Роман Житник, директор ставропольского филиала T2.