Иркутская область попала в число регионов с самой изношенной системой теплоснабжения

В прошлом году Иркутск оказался в числе крупных сибирских городов, которые не получили паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом пишет издание Lenta.ru.

Критическая ситуация с теплоснабжением наблюдается в Новосибирской, Нижегородской, Свердловской и Иркутской областях.

В прошлом году полпред президента РФ в СФО Анатолий Серышев выразил обеспокоенность увеличением числа аварий на тепловых и электросетях, подчеркнув необходимость системных мер. В частности, он упомянул Новосибирск, Омск, Иркутск, Новокузнецк, Юргу и Бердск, которые не получили паспорта готовности. Серышев призвал глав регионов устранить замечания Ростехнадзора и обеспечить стабильное теплоснабжение.

Основные проблемы региона включают низкую энергоэффективность оборудования (КПД около 60-65% против 90% в странах ЕС), большие потери тепла (до 30%), высокую стоимость и сильную зависимость от субсидий, особенно в северных районах. Износ основных фондов составляет 62%.