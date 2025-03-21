Флиппинг и недвижимость: россияне ищут новые возможности для заработка

Почти 40% опрошенных россиян считают инвестиции в недвижимость перспективными на фоне снижения ставок по вкладам. Около 21% интересуются флиппингом — заработком на перепродаже недвижимости после ремонта. Эти выводы сделали аналитики финансового маркетплейса «Выберу.ру» и краудлэндинговой платформы Nibble Invest после исследования инвестиционных предпочтений 3000 россиян в возрасте от 25 до 65 лет.

Согласно результатам, в начале марта около 85% россиян пользовались банковскими вкладами и накопительными счетами для сбережений. Более 40% респондентов отметили, что приобретали ценные бумаги на фоне позитивных новостей о росте фондового рынка. В недвижимость инвестировал каждый десятый. Накопления в валюте хранили 36% россиян, предпочитая юань в 65% случаев. Экзотичные инструменты, такие как покупка золота и драгметаллов, использовал каждый десятый участник опроса.

На фоне последних новостей о конфликте на Украине и макроэкономической повестке две трети россиян намерены диверсифицировать риски и разнообразить инвестиционный портфель. Каждый четвертый готов перевести часть средств с банковского вклада в другие инструменты для поддержания высокой доходности. Каждый третий временно отказался от покупки валюты из-за высокой волатильности и нестабильной политической ситуации. Паузу в покупке ценных бумаг взяли 27% россиян, а от инвестирования в ЦФА отказались 12%.

Участники исследования также обозначили интересные для них инвестиционные инструменты на 2025 год. Так, 39% считают вложения в недвижимость перспективными при снижении ставок. 21% интересуются флиппингом, но каждый второй из этой группы чувствует нехватку знаний. Около 15% проявляют интерес к акциям определенных отраслей, видя перспективы импортозамещения, а 26% верят в рост голубых фишек в 2025 году. Долговые инструменты рассматривают 18% россиян.

Большинство участников (62%) готовы инвестировать в новые инструменты до 100 тыс. рублей. Четверть россиян обозначили порог в 600 тысяч рублей, требующий статус квалифицированного инвестора для ряда инструментов. Каждый десятый может выделить до 1 млн рублей, а 3% — свыше этого. 55% россиян рассматривают вложения, если доходность превышает ставку по вкладам. В 32% случаев доходность, превышающая ключевую ставку на 2-5%, считается перспективной, а в 13% — на более чем 5%.