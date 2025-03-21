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США ослабляют контроль над санкциями против России

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Согласно источникам Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа существенно сократила присутствие американских представителей в группах, занимающихся мониторингом соблюдения санкций против России.

В частности, отмечается значительное снижение активности США в контроле за выполнением странами G7 ограничений на цены нефти из России. Также заметно меньшее участие наблюдается в работе группы, следящей за поставками технологий и комплектующих для оборонной промышленности РФ.

На данный момент неясно, связано ли уменьшение вовлеченности США с преднамеренной стратегией администрации Трампа или вызвано кадровыми проблемами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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