США ослабляют контроль над санкциями против России

Согласно источникам Bloomberg, администрация президента США Дональда Трампа существенно сократила присутствие американских представителей в группах, занимающихся мониторингом соблюдения санкций против России.

В частности, отмечается значительное снижение активности США в контроле за выполнением странами G7 ограничений на цены нефти из России. Также заметно меньшее участие наблюдается в работе группы, следящей за поставками технологий и комплектующих для оборонной промышленности РФ.

На данный момент неясно, связано ли уменьшение вовлеченности США с преднамеренной стратегией администрации Трампа или вызвано кадровыми проблемами.