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Суд оштрафовал «Облкоммунэнерго» за нарушение порядка технического присоединения турбазы в Ушаковском лесничестве

Сетевую компанию обязали заплатить 300 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» привлечено к административной ответственности за нарушение порядка технологического присоединения в связи с неисполнением мероприятий по договору технологического присоединения туристической базы в Ушаковском лесничестве Иркутского района. Антимонопольный орган назначил штраф 300 тысяч рублей.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал в удовлетворении требований ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в полном объеме и оставил решение Арбитражного суда о признании постановления УФАС законным.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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