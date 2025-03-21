Суд оштрафовал «Облкоммунэнерго» за нарушение порядка технического присоединения турбазы в Ушаковском лесничестве

Сетевую компанию обязали заплатить 300 тыс. рублей. Об этом говорится на сайте управление Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.

ОГУЭП «Облкоммунэнерго» привлечено к административной ответственности за нарушение порядка технологического присоединения в связи с неисполнением мероприятий по договору технологического присоединения туристической базы в Ушаковском лесничестве Иркутского района. Антимонопольный орган назначил штраф 300 тысяч рублей.

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отказал в удовлетворении требований ОГУЭП «Облкоммунэнерго» в полном объеме и оставил решение Арбитражного суда о признании постановления УФАС законным.