Управлять бизнесом с телефона стало ещё безопаснее

Новый антивирус в мобильном приложении СберБизнес может обнаружить уязвимость в момент авторизации пользователя и защитить его от киберугрозы.

800 тыс. пользователей мобильного приложения СберБизнес на платформе Android теперь ещё лучше защищены от вирусов и взломов. Новый раздел «Защита от уязвимостей» быстрее обнаруживает угрозы. Он запускает антивирус, как только человек входит в приложение. Система проверяет безопасность устройства и сигнализирует, если обнаруживает уязвимость.

Помимо этого, специалисты улучшили производительность, внутреннюю логику (то, как соединяются и взаимодействуют разные элементы и функции) и пользовательский интерфейс приложения. Так, в разделе «Защита от уязвимостей» специальный виджет в режиме реального времени отображает прогресс проверки и найденные угрозы. Обнаруженные вредоносные программы система детально опишет и поможет удалить.

Антивирус также сработает, если соединить свой гаджет с другим по USB и установить программу из неизвестного источника. Раз в неделю он запускает полную проверку файловой системы и сразу сообщает об угрозах. Если при обновлении антивирусных баз произойдёт сбой — будет повторять установку каждые 10 секунд и продолжит использовать ранее установленные.

Новый антивирус доступен пользователям Android с актуальной версией приложения.

«Людям, которые управляют своим бизнесом в банковском приложении, важно, чтобы оно не только было удобным, но и умело предотвращать угрозы. Сегодня злоумышленники применяют множество разных способов мошенничества и постоянно изобретают новые, поэтому защита от вирусов и кибератак — это необходимая функция. Мы создали совершенно новый код антивируса, который помогает нашим клиентам чувствовать себя более защищёнными и делает работу в приложении СберБизнес полностью безопасной», — Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка.

Приложение СберБизнес предлагает пользователям все необходимые услуги, чтобы управлять бизнесом со смартфона. Контроль остатков на счетах, платежи, переводы себе на карту, управление зарплатным проектом и бизнес-картами, эквайринг, подключение сервисов для развития и ведения бизнеса — всё это всегда под рукой у предпринимателя.