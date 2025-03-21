S7 возобновляет продажу билетов на рейсы Братск-Москва, несмотря на топливные трудности

S7 Airlines возобновила продажу билетов на рейс Братск-Москва, несмотря на нерешенные вопросы

S7 Airlines продолжает переговоры по вопросу заправки авиатопливом в Братске, теперь на уровне холдинга СибАэро. «Переговоры ведутся с холдингом «Сибирские аэропорты», и мы находимся в конструктивном диалоге. Несмотря на то, что переговоры продлятся ещё некоторое время, учитывая необходимость планирования летних отпусков наших пассажиров, мы возобновляем продажу билетов на рейс Братск-Москва на летний период до 30 сентября», — говорится в сообщении компании.

Напомним, что ранее S7 Airlines временно приостановила продажу билетов на рейсы между Братском и Москвой с вылетом начиная с 15 мая 2025 года. Причиной стало повышение цен на авиационное топливо в аэропорту Братска на 42% владельцем воздушной гавани. С 2024 года владелец аэропорта отказал S7 в хранении собственного топлива, а с марта этого года поднял цену на керосин на 42%.

В связи с этими обстоятельствами губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел переговоры с руководством S7 и Росавиацией, а также обратился в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) для поиска решения проблемы. Он подчеркнул необходимость проверки экономической обоснованности цен на топливо у собственника аэропорта и его действий на предмет нарушения антимонопольного законодательства.