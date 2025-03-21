РСХБ возобновил приём заявок на семейную ипотеку в Иркутской области

Россельхозбанк (РСХБ) обновил условия программы «Семейная ипотека». Оформить кредит с государственной поддержкой могут жители всех регионов России, минимальная сумма кредита снижена до 3 млн. Субсидированное кредитование доступно в онлайн-канале на платформе Своё Жильё, направленной на приобретение недвижимости.

В Иркутской области размер кредита варьируется в диапазоне от 3 до 6 млн рублей.

За весь период реализации программы Иркутский региональный филиал выдал более 260 млн рублей, которые позволили улучшить жилищные условия 90 семьям.

«Это важное решение, которое направлено на улучшение жилищных условий российских семей, особенно в малых городах с населением до 50 тыс. человек. Льготная ставка значительно снижает финансовую нагрузку, делая мечту о своем жилье более доступной. Она также способствует повышению рождаемости и улучшению жилищных условий семей с детьми. Россельхозбанк активно участвует в программе «Семейная ипотека», предлагая выгодные условия кредитования и упрощенную процедуру оформления», – отметила директор Иркутского регионального отделения РСХБ Наталья Баркова.

Государственная программа «Семейная ипотека» доступна семьям с детьми в возрасте до семи лет и семьям, воспитывающим несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью.

Льготная ставка и другие базовые параметры программы остаются без изменений: программа позволяет приобрести как готовую квартиру (по договору купли-продажи у юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося первым собственником и не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда), так и на этапе строительства (по договору участия в долевом строительстве у юридического лица, не являющегося управляющей компанией инвестиционного фонда).

Процентная ставка составляет 6% (при наличии личного страхования) или 7% (без личного страхования клиента).

Полные условия программы смотрите на портале Своё Жильё или Своё Село .