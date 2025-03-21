Сибиряки в прошлом году потратили на спортзалы 1,4 млрд рублей

В прошлом году клиенты ВТБ потратили более 40 млрд рублей на спортивные товары, одежду и услуги спортивных клубов. По сравнению с 2023 годом траты увеличились на 34%. Пиковые значения трат на спортивные товары и одежду для спорта зафиксированы в декабре – по сравнению с январем рост составил практически 2 раза. Средний чек на эти категории составил 3,4 тыс. рублей.

Основной спрос на товары и одежду для спорта традиционно отмечен в Москве и Московской области, в Приволжском федеральном округе, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Рост – примерно в полтора раза.

Самый высокий средний чек зафиксирован в Москве – 5,6 тыс. рублей. Немного ниже средний чек в Дальневосточном федеральном округе (3,3 тыс. рублей). Самый низкий – в Центральном федеральном округе (2,2 тыс. рублей).

Расходы россиян в спортзалах также увеличились. Клиенты ВТБ в прошлом году потратили в спортивных клубах 18 млрд рублей, что на 37% больше, чем за 2023 год.

Сибирь вошла в топ-пять федеральных округов по тратам на спортзалы: жители региона тратят меньше, чем в Москве, Поволжье, Санкт-Петербурге и столичных регионах, но больше, чем на Урале – всего 1,4 млрд рублей;

«Здоровый образ жизни с каждым годом становится популярнее: спрос на спортивную одежду, тренировки и питание регулярно растет. Забота о своем здоровье и хорошем самочувствии требует инвестиций – поэтому россияне готовы выделять все больше своего бюджета на спорт. Мы в ВТБ поддерживаем клиентов, увлекающихся спортом, предоставляя повышенный кешбэк рублями за свои привычные траты», – рассказал руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин.