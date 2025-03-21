Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

Инфляция постепенно снижается, но все еще остается высокой. Об этом говорится на сайте регулятора.

21 марта 2025 года совет директоров Банка России решил оставить ключевую ставку на уровне 21%. Инфляция постепенно снижается, но все еще остается высокой.

Банк России считает, что такая жесткая денежно-кредитная политика поможет снизить инфляцию до целевого уровня в 4% к 2026 году. Если инфляция не начнет снижаться, возможно повышение ставки. Прогнозируется, что в 2025 году инфляция составит 7–8%, а в 2026 году вернется к 4%.