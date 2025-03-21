Эльвира Набиуллина о будущем экономики: 10 ключевых тезисов

Экономика балансирует на грани неопределённости, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. Какие факторы повлияли на это решение? Что ожидает инвестиционные проекты? И как укрепление рубля отражается на инфляции? Мы публикуем 10 ключевых тезисов Эльвиры Набиуллиной, которые проливают свет на эти вопросы.

Об инфляции: она остаётся высокой

Инфляция остаётся высокой, отражая постоянное давление со стороны спроса. Хотя базовая инфляция замедляется, она всё ещё находится вблизи 10%. Темпы роста цен с начала года постепенно снижаются. Услуги и продовольствие продолжают дорожать, но рост цен на непродовольственные товары, такие как машины, бытовая техника и мебель, снизился до умеренных значений. Эти товары особенно чувствительны к денежно-кредитной политике и динамике курса.

Инфляционные ожидания населения в марте снизились до 12,9%, что является минимальным значением с сентября прошлого года. Ценовые ожидания предприятий также ускоренно снижаются. Однако уровни инфляционных ожиданий остаются высокими, препятствуя более значительному замедлению инфляции.

Рост внутреннего спроса значительно превышает возможности расширения предложения товаров и услуг. Рост кредитования остаётся сдержанным, а сберегательная активность населения — высокой. Жёсткость денежно-кредитных условий создаёт предпосылки для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

Об укреплении рубля: рано делать выводы

Наряду с жёсткой денежно-кредитной политикой, укрепление рубля влияет на динамику цен. Дальнейшее развитие ситуации на валютном рынке будет зависеть от изменений внешних условий. Пока рано делать выводы о влиянии этого фактора на будущую инфляцию.

Об экспорте: ситуация стабилизировалась

В последние месяцы динамика экспорта была стабильной, а импорт замедлялся под влиянием жёсткой денежно-кредитной политики. Это способствовало увеличению сальдо торгового баланса и укреплению рубля.

Об экономике: активность замедляется

Экономическая активность в начале года немного замедлилась по сравнению с концом прошлого года, что соответствует февральскому прогнозу. Потребительская активность в январе оставалась высокой благодаря ускоренному росту зарплат в конце года. Оценить динамику зарплат можно будет после получения данных второго квартала. Предварительная информация о потреблении в феврале и марте смешанная.

На рынке труда ситуация остаётся напряжённой, но появляются сигналы о снижении дефицита кадров.

Об инвестиционных проектах: денег достаточно

Компании продолжают переносить сроки реализации инвестиционных проектов, но уже начатые проекты не останавливаются благодаря накопленной прибыли прошлых лет. Несмотря на снижение финансовых результатов компаний в 2024 году, объём прибыли остаётся высоким по историческим меркам, что может быть источником финансирования инвестиционных проектов.

О кредитовании: замедление не во всех сегментах

Наибольшее замедление наблюдается в потребительских кредитах, особенно в необеспеченном сегменте. Корпоративное кредитование растёт медленно, но его динамика была искажена увеличенными бюджетными расходами в начале года. В целом кредитование растёт темпами, близкими к нижней границе нашего базового прогноза.

В последние месяцы темпы роста кредитования значительно ниже пиков прошлого года. Однако это не свидетельствует о продолжении ужесточения денежно-кредитных условий, поскольку на спрос влияет не только кредит, но и бюджетная политика.

О депозитах: ситуация пришла в норму

В ноябре и декабре 2024 года ставки по депозитам были выше ключевой ставки, что являлось нестандартным. Сейчас наблюдается возвращение к более привычному соотношению между депозитными и ключевыми ставками. Это объясняется ожиданиями банков о дальнейшем ужесточении кредитной политики со стороны ЦБ и возможном повышении ключевой ставки. На данный момент разница между депозитными ставками и ключевой значительно сократилась.

О будущих решениях: они не строятся на геополитической ситуации

Мы находимся в зоне повышенной неопределённости, связанной в том числе с внешними условиями. Ожидания и настроения участников финансовых рынков влияют на пересмотр их оценок в сторону возможного улучшения геополитической ситуации. Однако наша политика основывается на устойчивых тенденциях, фундаментальных факторах, твёрдых фактах и консервативном подходе к оценке рисков. Сохранение этого подхода критически важно для уверенного возвращения инфляции к 4% в 2026 году, независимо от сценария развития внешних условий.

О жёсткой ДКП: она продолжится

Для достижения цели по инфляции потребуется продолжительное поддержание жёстких денежно-кредитных условий в экономике. Мы продолжим анализировать скорость и устойчивость снижения инфляции и инфляционных ожиданий.

О повышении ключевой ставки: вероятность уменьшилась

Если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели, мы рассмотрим вопрос о повышении ключевой ставки. По нашему прогнозу, с учётом проводимой денежно-кредитной политики, годовая инфляция снизится до 7–8% в 2025 году, вернётся к 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. Если для возвращения инфляции к цели потребуется повышение ключевой ставки, мы будем готовы это сделать, хотя вероятность такого сценария стала ниже.