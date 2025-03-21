«Сотрудники МФЦ» похитили у супругов из Иркутской области 4,5 млн рублей

Муж с женой из поселка Мегет стали жертвами аферистов, потеряв крупную сумму. Подробности рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

По данным правоохранителей, женщине на сотовый телефон поступали звонки якобы от сотрудников банка и центра по оказанию государственных услуг, которые сообщили, что ее личный кабинет взломан и для «спасения» сбережений необходимо перевести деньги на «безопасные» счета.

Муж с женой отправили все свои средства, а также взяли кредит и заняли деньги у родственников, перечислив все на указанные преступниками счета. Всего они потеряли 4,5 миллиона рублей. По факту случившегося организована проверка.