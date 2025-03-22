Операцию провели малышу с редкой опухолью на сердце в Иркутске

Двухмесячного ребенка с опухолью на сердце спасли кардиохирурги Иркутской ордена «Знак почета» областной клинической больницы. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Редкую патологию выявил педиатр по месту жительства при плановом диспансерном осмотре. На УЗИ сердца нашли объемное образование, перекрывающее просвет легочной артерии. Пациента направили на осмотр к кардиологу и кардиохирургу в ИОКБ. По срочным показаниям ребенка госпитализировали.

До операции у малыша кровь с трудом поступала в легкие, также имелся высокий риск тромбоэмболии. Пациента прооперировали в условиях искусственного кровообращения. Операция прошла успешно, образование было доброкачественным.

По словам минздрава, опухоли сердца встречаются достаточно редко, но в ИОКБ на лечение за два года поступил уже второй ребенок, которому при плановом осмотре педиатром или детским кардиологом по месту жительства удалось заподозрить это заболевание.