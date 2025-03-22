Губернатор Иркутской области отложил работу из-за болезни

Губернатор Иркутской области Игорю Кобзеву пришлось отложить работу из-за болезни. В частности, он был вынужден отметить намеченные встречи.

«К сожалению, вынужден отменить встречи с жителями Тулунского района, запланированные на сегодня, из-за болезни. Принял решение не рисковать ничьим здоровьем. Обе встречи – в Тулунском районе и в Тулуне – обязательно проведу в следующий приезд на территорию. Понимаю, что людям важно иметь возможность задать свои вопросы губернатору и министрам лично», – сообщил он в своем тг-канале.

При этом работа в Тулунском районе будет продолжена, ее проведут председатель правительства Приангарья Константин Зайцев и министры. Они посетят ряд объектов.