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Лед на Байкале стремительно разрушается – МЧС

В Иркутской области на фоне повышения среднесуточных температур стал стремительно разрушаться лед на водоемах. Об этом рассказал начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по региону Андрей Карепов.

«На сегодняшний день ледовая обстановка очень сложная, поскольку из-за повышения среднесуточных температур снег активно тает, ледовый покров разрушается, вода выходит на поверхность практически на всех водоемах в южной части региона», – пояснил представитель ведомства.

В связи с этим людям рекомендуют не выходить на лед, потому что его структура поменялась: он очень хрупкий и не способен выдержать даже небольшую нагрузку.. Есть высокий риск провалиться.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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