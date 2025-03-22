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Дома и участки сразу на нескольких улицах подтопило в Иркутском районе

Внеплановое заседание КЧС в связи со сложной паводковой ситуацией состоялось в Иркутском районе. Там рассказали о текущей обстановке, сообщает пресс-служба администрации.

<p>Фото: администраци Иркутского района</p>

Фото: администраци Иркутского района

По данным властей, в ночь на 20 и 21 марта были зафиксированы случаи подтопления домов в Горячих Ключах по улице Лесной. Вода от домов отведена, сейчас производится откачка из подвалов.  Кроме того, подтоплены придомовые территории в Урике по улицам Придорожная, Болотная, Пшеничная, Чистая. Кроме того, подтоплен один дом в Грановщине на улице Высоцкого.

«Остается сложной ситуация в Грановщине по улицам Ватагина, Северная, Светлых надежд, Спасской, Загоскина, Александровская, в Московщине по улицам Победа, в Столбова», – пояснили власти.

На месте работает техника: грязевые помпы,  экскаваторы, она проезжает по критическим участкам, углубляет канавы.

Ухудшения ситуации не наблюдается.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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