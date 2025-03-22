Иркутская область выплатила долг в 57 млн рублей по зарплатам работникам котельной в Алгатуе

Работникам котельной МУСХП «Центральное» в селе Алгатуй Тулунского района несколько месяцев не платили заработную плату. Для урегулирования ситуации в нее вмешались власти региона, которые выделили средства на погашение долга, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

«Администрации Тулунского района для погашения просроченной задолженности по зарплате перед работниками была направлена финансовая помощь из областного бюджета в сумме 56,7 млн рублей», – говорится в сообщении.

Задолженность по заработной плате перед людьми, возникшая в период с 1 октября 2024 года по 28 февраля 2025 года, сейчас погашена в полном объеме. Кроме того, для обеспечения жителей района теплом из аварийно-технического запаса Иркутской области было выделено 5,5 тыс. тонн угля. Ежегодно предприятию предоставляют субсидию на возмещение недополученных доходов: в 2022 году – 9,7 млн рублей, в 2023 году – 13,1 млн рублей, в 2024 году – 12,4 млн рублей.

Учредителем МУСХП «Центральное» является Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Тулунского района. Контроль за деятельностью предприятия относится к полномочиям муниципалитета. По данным властей, котельная сейчас находится на стадии банкротства – правительство области намерено вывести ее из этого состояния, «перезагрузив» с экономической точки зрения.