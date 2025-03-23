Почти 70 участков и пять жилых домов подтопило в Иркутской области: обстановка напряженная

Вода подтопила ряд территорий в Иркутской области в связи с устойчивой теплой погодой и интенсивным таянием снега. Она вышла на пониженные участки местности, сообщил губернатор Игорь Кобзев.

«Если говорить о ситуации по области, то сейчас на контроле остается подтопление талыми водами пяти жилых домов и 67 приусадебных участков», – пояснил глава региона.

Он также добавил, что обстановка оценивается, как напряженная. Наиболее непростая ситуация в Иркутском районе, где на данный момент подтоплено 56 участков и два жилых дома. Вода пришла в Урик, Грановщину, Столбово, Московщину, Оек и Хомутово.

Ведется откачка воды, продолжается работа по обустройству канав. По данным МЧС, в зоне подтопления Иркутский, Шелеховский, Качугский, Усольский, Эхирит-Булагатский районы.