Новый пятизвездочный отель «Пушкин» появится в Иркутске в здании консульства Польши

В центре Иркутска на пересечении улиц Карла Маркса и Сухэ-Батора появится новый пятизвездочный отель. Он разместится в историческом здании, которое является объектом культурного наследия. Ранее здесь располагалось консульство Польши, следует из данных организации.

Фото: отель «Пушкин»

Фото: отель «Пушкин»

Объект, в котором разместят гостиницу, согласно исторической справке, имеет монументальный облик с декором в стиле «Модерн». При ремонте помещений новые владельцы решили сохранить дизайн, задуманный архитектором в XIX веке. Особое внимание уделили лестницам, которые после обновления украсят ковровыми дорожками.

Фото: отель «Пушкин»

Фото: отель «Пушкин»

В здании будут располагаться 46 номеров разного класса: от делюкс, где можно остановиться на ночь за 18 тысяч рублей, до президентского люкса – 48 тысяч рублей. Постояльцам доступны кофемашина, увлажнитель воздуха, меню подушек, гипоаллергенное белье, кондиционер и многое другое. Кроме того, в здании обустроят СПА, конференц-зал, европейский премиальный ресторан с уклоном в морскую кухню «Князь Гвидон».

Фото: отель «Пушкин»

Фото: отель «Пушкин»

Фото: отель «Пушкин»

Сейчас реконструкция здания подходит к конку. Новый отель планируют открыть 6 июня 2025 года: дата выбрана неспроста – она является днем рождения поэта по новому стилю.

Напомним, ранее в Иркутске был открыт еще один пятизвездочный отель RODINA. Он расположился в здании знаменитых Курбатовских бань на углу улицы Гаврилова и Цесовской Набережной. Полуразрушенную территорию удалось изменить до неузнаваемости.

Здание на Сухэ-Батора, 18, где появится гостиница «Пушкин», начали строить в последний год XIX века по проекту архитектора А. И. Кузнецова. В разные годы тут располагались Контрольная палата, ЦИК Советов Сибири, здесь работали известные общественные и политические деятели, в том числе правительство адмирала Колчака. Был тут и рабочий факультет. В последнее время в этом месте находилось посольство Польши и ряд других организаций.