«Акции позволяют обгонять инфляцию, облигации – защищают от смены курса»

Эдуард Семёнов долгое время руководил филиалом инвестиционной компании в Иркутске, а сейчас работает в частном бизнесе. На круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело, он поделился своим личным опытом инвестиций и рассказал, в какие активы предпочитает вкладываться сегодня.

– На рынке я давно. Самым сложным моментом, когда я получил достаточно большой убыток, был 2008 год. Всё я тогда, конечно, не потерял, но было крайне неприятно. Даже обидно. Зато после такого опыта голова начинает работать, понимаешь, как важна диверсификация. С тех пор портфельный подход – базовое правило, которому я следую. У меня достаточно большой спектр активов: вклады, недвижимость, акции, облигации, паевые фонды, структурные продукты – и инвестирую я, как правило, на длительные сроки, минимум на полгода.

Что в фокусе внимания сегодня?