Индекс МосБиржи с декабря вырос более чем на 40%. Впрочем, по словам исполнительного директора УК «Альфа-Капитал» в Иркутске Ольги Глызиной, это далеко не предел. «Роста, на самом деле, еще и не было. Этот «поезд» только тронулся», – говорит эксперт. Чего ждать от рынка акций в этом году? Какой стратегии придерживаться инвесторам в условиях геополитической неопределенности? Об этом эксперт рассказала на круглом столе, организованном SIA.RU и Газетой Дело.

«Кто-то покупал, большинство – боялись»

+42% – такую впечатляющую динамику продемонстрировал индекс МосБиржи с декабря 2024 года. Впрочем, большинство розничных инвесторов оказались не готовы к столь бурному росту отечественного рынка акций. По словам Ольги Глызиной, это подтверждается и статистикой Центробанка. Так, в февральском обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном на сайте регулятора, говорится, что розничные инвесторы были крупнейшими продавцами акций в переломный для рынка момент.

«В свою очередь некоммерческие финансовые организации и системно значимые кредитные организации стали, наоборот, основными покупателями, – говорит Ольга. – Был баланс: физлица продали акций на 56 млрд рублей – и на сопоставимый объем рынок был откуплен юридическими лицами. Могу сказать, что наши частные инвесторы реагировали так же, как и большинство: кто-то покупал, кто-то – и таких было больше – боялся».

«Поезд только тронулся»

На вопрос о том, стоит ли заходить в рынок на текущих уровнях, не получится ли так, что инвесторы в этом случае будут «запрыгивать в последний вагон», Ольга Глызина отвечает однозначно: «Поезд только тронулся. Роста, на самом деле, особо еще и не было. 40% – это не предел и точно не последний рывок». По ее словам, аналитики Альфа-Капитал в оптимистичном сценарии прогнозируют +55% по индексу ММВБ на 2025 год. «Если же говорить о более далеких горизонтах – то там, вероятно, будут “иксы”», – добавляет Ольга.

В долгосрочной перспективе, по мнению эксперта, только рынок акций будет по-настоящему опережать инфляцию. «Вопрос лишь в том, готов ли инвестор находиться какое-то время в этом рынке. Ведь человек, как правило, рисует у себя в голове прямую линию: он зашел – и хочет только роста. Но на рынке акций так не бывает. Это всегда синусоида. Нужно быть готовым и к просадкам. И как ты при этом себя поведешь, зависит только от твоей внутренней толерантности к риску».

«Рынок живет ожиданиями»

По-прежнему высокая ключевая ставка Центробанка больше не мешает – и не помешает – рынку расти, считает Ольга Глызина. «Рынок живет ожиданиями, – поясняет эксперт. – До этого все ждали, что «ключ» будет еще повышаться, сейчас все думают, что пиковый момент уже пройден, и ожидают снижения».

Впрочем, ключевая ставка – далеко не единственный фактор, влияющий на рынок. «Факторов роста достаточно много, – говорит Ольга. – Давайте, например, посмотрим, какой объем дивидендов планируется выплатить в текущем году. Эти деньги куда-то уйдут – и объемная их часть направится именно на рынок акций. Кроме того, колоссальный объем денежной массы сегодня аккумулируется на депозитах. Когда-то период высоких ставок закончится – деньги нужно будет переразмещать».

Акции, депозиты, недвижимость. Какие инструменты должны быть в портфеле?

По словам Ольги Глызиной к вопросу выбора активов стоит подходить крайне взвешенно – прислушиваясь к мнению профессионалов, инвестиционных консультантов.

«Как бы банально это ни звучало, очень важно использовать стратегию с широкой диверсификацией при формировании портфеля, – говорит эксперт. – Ценные бумаги, акции, облигации – да. Доля депозитов – да. Кроме того, можно обратить внимание на инвестиции в недвижимость через ЗПИФ. Это может существенно увеличить сбалансированность портфеля».