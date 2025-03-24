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Половина иркутян ничего не знают о деятельности профсоюзов

Каждый второй иркутянин ничего не знает о деятельности профсоюзов – это выяснили аналитики SuperJob во время опроса.

«50% иркутян ничего не знают о деятельности профсоюзов. Положительно к их работе относятся 32%, а негативно – 18%. Женщины осведомлены о профсоюзах меньше мужчин, но чаще оценивают их работу положительно», – говорится в сообщении.

Чем выше доход иркутян, тем больше их интерес к профсоюзной деятельности, однако при этом они чаще дают негативные оценки. Молодежь до 34 лет редко интересуется профсоюзами: 56% ничего о них не знают.

Судя по комментариям, иркутяне считают профсоюзы недееспособными, утратившими самостоятельность и существующими «для галочки». Звучали мнения о том, что организации плохо защищают интересы работников, а взносы — пустая трата денег.

30% иркутян говорят о кризисе профсоюзных организаций, и лишь 7% видят признаки подъема. Иркутяне ждут модернизации профсоюзного движения.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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