Сложные переговоры в Эр-Рияде: надежды на мирное решение

США ожидают "реального прогресса" на переговорах с российской делегацией в Эр-Рияде в понедельник, 24 марта, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в эфире Fox News. По его мнению, это может стать шагом к полному прекращению огня. В рамках переговоров стороны обсудят отказ от атак в Черном море, передаёт РБК.

«Я думаю, что в понедельник вы увидите в Саудовской Аравии некоторый реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на судах в Черном море между обеими странами. И из этого вы естественным образом перейдете к полномасштабному прекращению огня», — сказал он (цитата по Bloomberg).

Кроме того, Уиткофф отметил, что президент России Владимир Путин стремится к миру и не намерен атаковать европейские страны, несмотря на опасения, высказанные в Европе и бывшим президентом США Джо Байденом. Британский премьер-министр Кир Стармер, однако, выразил недоверие к тому, что Россия будет соблюдать мирное соглашение, и призвал к разработке плана на случай заключения мира на Украине.

«Я просто не вижу, что он [Путин] хочет захватить всю Европу», — говорит Уиткофф (цитата по US News).

Переговоры между представителями Москвы и Вашингтона пройдут в Эр-Рияде 24 марта. Накануне, 23 марта, американская делегация встретится с украинской стороной. Основное внимание будет уделено проработке деталей 30-дневного прекращения огня по энергетическим объектам, согласованного после телефонных разговоров лидеров с президентом США Дональдом Трампом. Также будет обсуждаться безопасность судоходства в Черном море.

Российскую делегацию возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. В Кремле заявили, что предстоящие переговоры будут сложными из-за большого числа нюансов, которые необходимо учесть.