С чем Россия, США и Украина подошли к консультациям в Эр-Рияде?

24 марта в Эр-Рияде состоятся экспертные консультации между Россией и США, главной темой которых станет безопасность судоходства в Черном море, как сообщает РБК.

Российско-американские консультации были согласованы президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их второго телефонного разговора 18 марта. Основным результатом стало согласие Москвы на предложение Трампа о взаимном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Президент России также положительно отреагировал на идею Трампа о безопасности судоходства в Черном море, что стало поводом для начала переговоров по деталям этой договоренности.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнил, что 24 марта Россия и США обсудят возобновление Черноморской зерновой инициативы, которая действовала с июля 2022 по июль 2023 года. Она предусматривала создание безопасных коридоров для вывоза зерна из украинских портов и снятие ограничений на российскую сельхозпродукцию.

Песков отметил, что российская сторона готова обсуждать многочисленные нюансы, связанные с этой проблемой. В прошлом Россия выполнила все обязательства по сделке, но встречные обязательства так и не были выполнены. Поэтому ожидаются сложные переговоры, хотя России импонирует тональность новой администрации США.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о моратории на удары по судам в Черном море, конечной целью которого является 30-дневное прекращение огня. Киев и Вашингтон договорились о всеобъемлющем прекращении огня в Джидде 11 марта, и Москва принципиально согласилась, поставив ряд вопросов.

23 марта Уолтц заявил, что стороны ближе к миру, чем когда-либо. После вступления в силу прекращения огня по энергетической инфраструктуре стороны должны договориться о прекращении огня на Черном море, чтобы восстановить торговлю. Следующий этап — обсуждение линии контроля и механизмов проверки режима прекращения огня.

Перед консультациями стало известно, что 24 марта в Эр-Рияде также пройдут переговоры США с Украиной. Это должны были быть непрямые переговоры между Москвой и Киевом, где стороны сидят в разных комнатах, а спецпосланник Келлог курирует контакты Вашингтона с Киевом.

Однако потом выяснилось, что переговоры США и Украины в Эр-Рияде пройдут на день раньше, 23 марта.