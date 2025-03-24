Зачем бизнес нарастил депозиты на Мосбирже?

Бизнес активно увеличивает объём средств на депозитах Московской биржи, сообщают "Ведомости".

Это позволяет фиксировать высокие ставки на более длительный срок по сравнению с репо-сделками. Открытая позиция по депозитам с центральным контрагентом на Московской бирже с начала 2025 года увеличилась в 2,7 раза, достигнув 600 млрд рублей к 21 марта. На конец первого квартала прошлого года этот показатель составлял 187 млрд рублей. Объем операций в этом сегменте денежного рынка Мосбиржи также вырос почти вдвое по сравнению с первым кварталом 2024 года и составил около 19 трлн рублей.

На рынке депозитов с центральным контрагентом уже около 270 участников, и в 2025 году к ним присоединились семь новых клиентов. Размещать депозиты на денежном рынке могут компании, не торгующие на фондовом рынке и имеющие более 500 млн рублей собственного капитала. Этот рынок также доступен кредитным и микрофинансовым организациям, некредитным и международным финансовым организациям, таким как управляющие компании, пенсионные фонды, страховые компании и региональные органы исполнительной власти.