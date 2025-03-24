Банк России продлил ограничения на международные валютные переводы на шесть месяцев

Банк России принял решение продлить введённые ранее ограничения на перевод средств за границу ещё на полгода. Эти меры будут действовать с 1 апреля по 30 сентября 2025 года включительно, уточняется в заявлении регулятора.

Физические лица — граждане РФ и резиденты дружественных стран — всё ещё имеют возможность ежемесячно переводить на зарубежные счета суммы, не превышающие $1 млн или эквивалентную сумму в иной валюте. Такие переводы ограничены суммой в $10 тысяч через системы денежных переводов.

Зарубежные сотрудники, работающие в России, независимо от страны происхождения, сохраняют право отправлять заработанные деньги домой. В то же время, нерезидентам из недружественных стран, которые не работают в России, запрещено переводить средства за границу.

Запрет распространяется и на юридические лица из недружественных государств, кроме тех случаев, когда компания контролируется российским юридическим или физическим лицом. Банки из таких стран могут осуществлять переводы в рублях через корреспондентские счета в российских банках, если счета отправителя и получателя открыты за рубежом.