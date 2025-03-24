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Правительство России смягчило запрет на майнинг

Правительство России смягчило запрет на майнинг криптовалюты в некоторых регионах, разрешив добычу при условии использования собственной генерации электроэнергии. Однако ограничения продолжают действовать в 13 регионах, включая Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарию, Карачаево-Черкесию, Северную Осетию, Чечню, ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

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Напомним, в некоторых городах и районах Иркутской области, Бурятии и Забайкальского края введён частичный запрет на майнинг, который действует только в период пиковых нагрузок с 15 ноября по 15 марта.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ранее сообщал, что майнинговая деятельность существенно способствует энергодефициту в южных районах региона. Оценочная мощность майнинга, включая запланированные центры обработки данных, составляет 2,3 ГВт. Он также сообщил, что в южной части Иркутской области, за период действия запрета на майнинг цифровой валюты в осенне-зимний сезон, потребление мощности сократилось на 305 МВт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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