Названы самые востребованные специалисты будущего: главное за выходные

К текущему утру стало известно следующее: россиянам предложили поторопиться с покупкой долларов, эксперты назвали самые востребованные профессии будущего, ЦБ вновь сохранил ключевую ставку, а в Иркутской области создают новый пятизвездочный отель. Подробности – в обзоре SIA.RU.

Время долларов

Эксперты назвали текущее время удачным для покупки долларов. В частности, такое мнение выразил заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов. «По курсу сейчас покупка долларов выгодна. Необычно дешевые доллары сегодня», – заявил он, пояснив, что при этом в некоторых банках может быть дефицит наличных.

Профессии будущего

Минтруд назвал специалистов, которые будут наиболее востребованы в 2029 году. Наибольший рост ожидают отрасли по оказанию персональных услуг, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение, гостиничный бизнес и общепит, наука, информация и связь, а также здравоохранение. Упадет же спрос на работников торговли, госуправления, обеспечения электроэнергией, сельского хозяйства, недвижимости, культуры и спорта, а также финансов и страхования. Это следует из прогноза кадровой потребности.

Сохранение ставки

Центральный банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% процента третий раз подряд. Регулятор не стал переходить к смягчению денежно-кредитной политики поскольку инфляционное давление снизилось, но пока остается высоким. При этом прогноз Банка России по инфляции в этом году составляет 7-8%, а цель – 4%.

Новый отель

Новый пятизвездочный отель «Пушкин» появится в Иркутске на пересечении улиц Карла Маркса и Сухэ-Батора. Его разместят в историческом здании, которое является объектом культурного наследия. Ранее здесь располагалось консульство Польши. Тут будет 46 номеров разного класса: от делюкс, где можно остановиться на ночь за 18 тысяч рублей, до президентского люкса – 48 тысяч рублей. Сейчас реконструкция здания подходит к концу. Новый отель планируют открыть 6 июня 2025 года, в день рождения поэта Александра Пушкина.

Ситуация с паводками

Ухудшение паводковой ситуации наблюдается в Иркутской области. В настоящее время выросло число подтопленных территорий и объектов увеличилось: вода зашла в 29 жилых домов и на 192 приусадебных участка. Наиболее непростая ситуация сложилась в Иркутском районе. Она находится на контроле различных ведомств, представители которых работают в местах подтоплений.