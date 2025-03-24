Новости

Иркутские подростки пройдут онлайн-отбор в ГИТИС

Цифровая экосистема МТС и Российский институт театрального искусства – ГИТИС объявляют о старте записи на первичный онлайн-отбор иркутских абитуриентов в рамках приемной кампании 2025/2026 учебного года. Встречи педагогов ГИТИСа с поступающими в ВУЗ пройдут на цифровой платформе МТС Линк 14-15 апреля. Лучшие участники онлайн-отбора будут рекомендованы для следующих этапов поступления в ГИТИС в Москве.

Предварительный отбор абитуриентов на базе МТС Линк пройдет на актерский факультет в рамках образовательного проекта МТС «Поколение М». В нем смогут принять участие ученики общеобразовательных школ и СУЗов, которые получат аттестат в 2025 году, а также выпускники прошлых лет с действующими результатами ЕГЭ. Пройти отбор на актерский факультет можно 14 и 15 апреля, начало в 16:00 часов по иркутскому времени. Необходима предварительная регистрация.

Абитуриенты должны подготовить чтецкую программу, которая состоит из басни, стихотворения и прозы.  Дополнительно педагоги в рамках онлайн-консультаций проверяют музыкальность, чувство ритма и пластичность абитуриентов. Поступающим могут предложить спеть песню по собственному выбору или исполнить танец. Оценивать артистизм будет старший преподаватель кафедры мастерства актера ГИТИСа Андрей Оганян.

«Образовательная программа «Поколение М»  наш флагманский социальный проект, и иркутские ребята регулярно участвуют в различных конкурсных направлениях проекта и добиваются успехов. В прошлом году для абитуриентов Приангарья прослушивания в ГИТИС проходили в очном формате. По их итогам девять иркутян были рекомендованы к поступлению в театральный ВУЗ сразу на второй отборочный тур. В этом году мы предлагаем попробовать свои силы в онлайн-формате», — отметил директор МТС в Иркутской области Константин Зимин. 


/ Сибирское Информационное Агентство /


Реклама на сайте

Куда вложить деньги? Круглый стол "Инвестиции и сбережения"
«Поезд только тронулся»
«Акции позволяют обгонять инфляцию, облигации – защищают от смены курса»
«Инвесторы выбирают недвижимость»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес