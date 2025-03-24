РСХБ запускает цифровой лекторий для молодежи

Россельхозбанк представил масштабный образовательный проект – цифровой лекторий на платформе «Я в Агро». Это сервис, объединяющий школьников, студентов, преподавателей, учёных и профессионалов АПК в едином информационном пространстве. Разработчики платформы ожидают, что площадка цифрового лектория будет популярна среди более миллиона пользователей.

Цифровой лекторий станет площадкой для получения знаний от ведущих экспертов отрасли и вдохновит новое поколение аграриев, позволит актуализировать знания для действующих сотрудников и задать вектор развития сельского хозяйства. Лекторий включит в себя контент для всех уровней подготовки – от профориентации школьников до продвинутых технологий для специалистов, а также аккумулирует выступления ректоров аграрных вузов, основателей крупнейших агрохолдингов, учёных с мировым именем и практиков-новаторов.

«Наша цель – показать, что АПК сегодня – это драйвер технологий, карьерных возможностей и научных прорывов. Цифровой лекторий станет мостом между поколениями и секторами отрасли, – отмечает заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова. – Это еще и очередной пример того, как РСХБ поддерживает аграриев не только через финансовые продукты, но и через образовательные инициативы, что в долгосрочной перспективе будет способствовать укреплению отечественного АПК».

Платформа, где встречаются наука, бизнес и образование

Круг тем и спикеров Цифрового лектория обширен. Так, о генетике и селекции будущего молодым специалистам расскажет доктор биологических наук Александр Соловьёв, а о создании первой российской породы свиней или ускоренной селекции сои – ректор Белгородского ГАУ Станислав Алейник. Как в вузах разрабатывают продукты для бизнеса поделится ректор МВА имени К.И. Скрябина Сергей Позябин, а о реальных кейсах работы и управлениям аграрным предприятиям – основатель «Эко-культуры» Александр Рудаков. О точном земледелии и продвижении агробрендов среди молодёжи готова рассказать совладелец агрохолдинга «Дары Малиновки» Анна Герман, а о цифровом будущем тепличного выращивания овощей директор по агротехнологиям группы компаний «РОСТ» Евгений Багрянцев.

HR-тренды в АПК

На площадке Цифрового лектория также состоятся прямые эфиры с HR-директорами агрохолдингов и профориентационные вебинары, на котором агрономы, зоотехники, технологи, аналитики данных в АПК и другие профессионалы делятся секретами профессии. А в рамках проекта «Агровектор» студенты представляют свои стартапы топ-менеджерам и получают предложения о работе.