Из списка необходимых товаров предложили исключить премиальные

Перечень, который принимали в 2010 году, уже неактуален. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление депутата Госдумы Сергея Лисовского.

Сейчас в перечень базовых продуктов включено всё мясо, кроме бескостного, включая дорогие свиные ребрышки, которые стоят тысячи рублей за килограмм. Подобные товары раньше не считались социально значимыми. Аналогично, дорогостоящие хлебобулочные изделия, рыба и фрукты тоже представлены в магазинах, но трудно представить их под госконтролем, несмотря на значительное подорожание. Депутат отметил, что производители согласны с необходимостью обновления списка социально значимых товаров, так как многие современные продукты больше относятся к премиум-сегментам и не соответствуют критериям социальной значимости.

– Если список социально значимых товаров будет определен максимально точно и реалистично, производителям будет легче держать низкие цены на них. Изготовители готовы выполнять эти условия при условии, что свои затраты на стабилизацию стоимости они смогут компенсировать за счет повышения стоимости на премиальную продукцию, – пояснил Сергей Лисовский «Известиям». – Плюс ко всему нужно понимать, что уровень бедности в РФ ежегодно снижается, а число обеспеченных граждан, готовых тратить средства на более дорогие товары, увеличивается.