«Рано радоваться» – эксперт о решении ЦБ

Банк России на этот раз никого не удивил. Ключевая ставка третий раз подряд осталась на прежнем уровне – 21%. Причины, указанные ЦБ, известны – инфляция по-прежнему высокая, хотя и снижается, рост спроса опережает предложение, кредитование сдержанное, а сбережения находятся на высоком уровне. Однако больше всего инвесторы ожидали изменений в риторике регулятора, подчеркивает Всеволод Зубов, эксперт «БКС Мир инвестиций»:

«Рынок надеялся на смягчение сигнала, и он его получил. Привычная фраза о том, что регулятор «рассматривает возможность повышения ставки на ближайшем заседании», в заявлении Центрального банка на этот раз отсутствует. Вместо нее появилась новая формулировка о том, что если «инфляция не начнет приближаться к целевым показателям, регулятор может рассмотреть повышение ставки». Тем не менее, это утверждение справедливо всегда. Поэтому мы не считаем это явным признаком возможного повышения ставки в апреле. Стоит отметить, что про снижение ставки в апреле также пока речи не идет, поэтому радоваться рано», – резюмировал эксперт БКС.

Следующее заседание пройдет 25 апреля. Накануне заседания российский рынок демонстрировал небольшой плюс, однако после объявления решения ЦБ индекс Мосбиржи резко снизился.