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Недельные расходы россиян выросли на 52 рубля

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Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, с 10 по 16 марта среднестатистическая российская семья потратила на покупку продуктов и товаров повседневного спроса 9 576 рублей.

Таким образом, общий объем семейных трат за неделю вырос на 52 руб. или на 0,5%. Значение Индекса ИПА составило 327,6%. Относительно аналогичной недели прошлого года объем недельных расходов вырос на 1 478 руб. или на 18,3%.

«Благоприятные погодные условия, характерные для марта, способствовали увеличению числа выездов на природу, пикников и отдыха на свежем воздухе. Это, в свою очередь, привело к росту спроса на продукты питания и сопутствующие товары, что отразилось на общем объеме недельных расходов», – резюмируют эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /


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