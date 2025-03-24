В Иркутской области открывается новый набор участников проекта РСХБ «Школа фермера»

Прием заявок для участия в конкурсном отборе образовательного проекта Россельхозбанка (РСХБ) «Школа фермера» по специальности «Организация фермерского хозяйства» начался 24 марта 2025 года в Иркутской области. Проект реализуется совместно с правительством региона и Министерством сельского хозяйства Иркутской области на базе Иркутского аграрного университета им А. А. Ежевского (Иркутский ГАУ).

Обучение рассчитано на 40 бюджетных мест. Учебный план нового потока составлен совместно с представителями Россельхозбанка, научных сотрудников аграрного вуза, приглашенных специалистов регионального ведомства и центра «Мой бизнес».

Директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова отметила, что это уже пятая волна проекта. Особенностью этого года стало введение в программу обучения нового модуля – «Дикоросы».

«С каждым годом мы наблюдаем все больший интерес к проекту и аграрным профессиям. К нам приходят молодые и активные участники, которые горят своими идеями и стремятся стать агропредпринимателями. Среди них много тех, кто хочет заниматься сбором и переработкой дикоросов. Мы поддерживаем эту идею. Нам важно, чтобы в малом бизнесе в АПК развивались не только традиционные для нашего региона направления, к примеру, молочное и мясное скотоводство, необходимо освоить и отрасль некультивируемых растений. Это направление имеет большой потенциал и социально экономическое значение для нашего региона. Надеемся, что новый поток пополнит фермерское сообщество новыми профессионалами», - отметила Наталья Баркова.

Для того, чтобы стать участником проекта, необходимо в срок с 24 марта до 18 апреля 2025 года направить заявку на участие в конкурсе на электронную почту press@irsau.ru , а также зарегистрироваться на цифровой платформе Своё Фермерство. Обучение начнется с 28 апреля.

В ходе обучения выпускники проекта «Школа фермера» получат теоретические и практические навыки работы в АПК, рекомендации по открытию своего предприятия, сформированный и защищенный перед экспертами отрасли бизнес-план фермерского хозяйства. По завершению итоговой аттестации слушатели получат документ государственного образца. Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте ФГБОУ ВО «Иркутский ГАУ».