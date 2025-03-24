50 работников культуры получили премии губернатора Иркутской области

Размер премии составляет 100 тыс. рублей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Приангарья.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Это работники 33 муниципальных и 17 государственных учреждений, расположенных в Иркутске, Братске, Саянске, Черемхово, Эхирит-Булагатском, Усольском, Нукутском и других районах Иркутской области.

Премия ежегодно присуждается работникам культуры региона. В число лауреатов вошли библиотекари, руководители учреждений культуры и творческих коллективов, преподаватели детских школ искусств, артисты, работники музеев.

Десять руководителей культурных учреждений из разных городов региона награждены за эффективное руководство. Еще двадцать человек, включая артистов, преподавателей и режиссеров, получили премии за творческий вклад. Награду «За верность профессии» получили десять профессионалов, среди которых сотрудники театров и музеев. Молодые специалисты также отмечены в двух номинациях: «За первые успехи» и «За профессионализм».

– Ваша профессия – дарить людям тепло, любовь и радость и в праздники, и в трудные времена. Своим трудом вы сохраняете и приумножаете культуру Иркутской области, делаете нашу жизнь ярче, комфортнее и интереснее. Благодаря вам наш регион остается богатым культурным центром, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что премия была учреждена в 2011 году, но после перерыва вновь начала выплачиваться с 2020 года. В этом году на соискание премии претендовали 112 специалистов из 24 муниципалитетов области.